18 ديسمبر 2018 - 09:04 ص

أكد الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن المجتمع المصري تضاعف 560% عما كانت عليه في التسعينات .



وأضاف عبدالفتاح" خلال لقائه ببرنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر" ، أن المواطن الذي أنجب 3أطفال لا يمتلك الحجة التي تجعله يسأل عن الدعم .



و تابع "عبدالفتاح" منفعلا ، :" اللي مخلف أكتر من 3 عيال ميسألش عن الدعم ، إزاي نقارن بين أسرة مخلفة طفلين و أسرة مخلفة 18 عيل، معقبا "ملكوش عندنا دعم ".

