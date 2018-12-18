السبب الحقيقي للإطاحة بـ"فضل وغالي" وهيثم عرابي من الأهلي

18 ديسمبر 2018 - 08:07 ص

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن أسباب الإطاحة بكل من محمد فضل - مدير لجنة التعاقدات - وحسام غالي - المنسق العام للفريق - وهيثم عرابي من العمل في الفريق .



وقال المصدر إن مجلس الإدارة ارتأى الاستغناء عن الثلاثي بسبب انقسام المجلس حولهم فضلًا عن منع التصادمات التي من المتوقع أن تحدث بينهما في حال استمروا في العمل معًا ".



واستدرك المصدر: "تم تعيين أمير توفيق مديرًا للتعاقدات من أجل تدارك الموقف والفوز بأكبر عدد من الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية".



ودخل "فضل" و "غالي" في صدام قوي مع هيثم عرابي ، رافضيين تعيينه في النادي الأهلي بدعوى وجود اتهامات تتعلق بالحصول على سمسرة من بعض الصفقات.



