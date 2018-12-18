"الخارجية" تكشف حقيقة ما تردد عن سحب سفيرها من إيطاليا

18 ديسمبر 2018 - 12:40 ص

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، "جملة وتفصيلا" ما تردد عن وجود توقعات بأن يعود السفير المصري في العاصمة الإيطالية روما إلى القاهرة قريبا.



واعتبر "أنها عارية تماما عن الصحة، ومؤكدا استمرار السفير المصري في روما في القيام بمهام منصبه".



جاءت تصريحات المتحدث وذلك ردا على استفسارات من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن صحة ما نُشر على أحد المواقع الالكترونية نقلاً عما أسماه الموقع "مصدر بالخارجية المصرية" في هذا الشأن.



وناشد حافظ وسائل الإعلام "ضرورة تحرى الدقة وعدم الاستناد إلى آية مصادر مجهولة، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي".

