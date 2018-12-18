» رسميًا.. نتنياهو وزيرًا للدفاع الإسرائيلي

18 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

أقر الكنيست الإسرائيلي رسميًا، يوم الإثنين، تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في منصب وزير الدفاع.



واستمرت جلسة التصويت وفقًا لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، لما يقرب من ثلاث ساعات.



وقالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، إن «نتنياهو كان واعدًا في مجال الأمن. أخبر المواطنين بأنه يعرف كيف يهزم حماس، ولكن بعدها اختفت الوعود وظهرت حقيقته».



من ناحيته، دافع وزير المياه والطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن نتنياهو وقال: «نحن بحاجة إلى الاعتراف بالواقع في الشرق الأوسط. نحن نقاتل من أجل وجودنا ومكافحة الإرهاب، وما زالت التحديات أمامنا وليست وراءنا».



وكانت حقيبة وزارة الدفاع خلت بعد استقالة أفيجدور ليبرمان، الشهر الماضي، واحتفظ بها نتنياهو تلقائياً.

