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رئيس كوسوفو: قرار إنشاء جيشنا تأخر 5 سنوات

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قال رئيس كوسوفو، هاشم تاتشي، الإثنين، إن قرار تحويل قوات الأمن في بلاده إلى جيش "جاء متأخرًا خمس سنوات"، مشددًا على أن "جيش كوسوف سيوفر الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف تاتشي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي: "إذا كان هناك خطأ ارتكبته كوسوفو، فهو أننا تأخرنا في اتخاذ هذا القرار.. انتظرنا خمس سنوات لنرى بادرة للنوايا الحسنة من جهة لم نر منها أبدًا أي نوايا حسنة".
ووافق برلمان كوسوفو، يوم الجمعة الماضي، بأغلبية ساحقة على تشكيل الجيش.
وحذرت صربيا المجاورة من أن جيشًا في أراضٍ تعتبرها صربيةً يمكن أن يؤدي إلى تدخل مسلح.
والعلاقات متوترة بين كوسوفو وصربيا، منذ أن أعلنت بريشتينا، عام 2008، الاستقلال عن صربيا.
وقبيل بداية جلسة مجلس الأمن، أعلنت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي هولندا، بلجيكا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، السويد وبريطانيا، أن "بدء عملية تحويل قوة أمن كوسوفو (إلي جيش نظامي) هو حق سيادي"، بحسب بيان مشترك.
واعترفت أكثر من 110 دول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، باستقلال كوسوفو، بينما ترفض الاعتراف بها كل من صربيا ووروسيا والصين.
وانتقد المندوب الروسي لدي الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا، موقف الدول الأوروبية الثماني.
وقال في إفاداته خلال الجلسة إن تلك الدول "تسعى إلى تكييف القانون الدولي وفق مصالحها السياسية، ولا تكثرت بالشرعية الدولية".
واعتبر أن "قرار كوسوف يشكل خطرًا علي الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع: "حذرنا كثيرًا من تراكم المشاكل في كوسوفو.. الأوضاع في البلقان قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة". 

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