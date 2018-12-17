"عبد الفتاح": لو خلفت أكتر من 3 أولاد متسألش عن الدعم

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أكد الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن عند المقارنة بين تقدم كل من مصر وفرنسا منذ التسعينات وحتى الآن، سنجد أن مصر أفضل، ولكن ما ننتجه نستهلكه ونستورد عليه بسبب زيادة التعداد السكاني.
وأوضح "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أنه لو انفقت مصر نصف ما أنفقته على مشروع تكافل وكرامة على حملات التوعية ووسائل تنظيم الأسرة، سنحقق نتائج أفضل.
وأشار "عبدالفتاح" إلى أن كل 100 من المصريين ينجبون 75 فرد، بينما كل 100 شخص من الفرنسيين ينجبوا 16 فرد فقط، متابعا: "لو خلفت أكتر من 3 أطفال متسألش عن خدمات".


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