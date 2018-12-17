تعليق صادم من والد العروسة الطفلة بـ كفر الشيخ

أكد دسوقي، والد أصغر عروسة بكفر الشيخ، أن ما حدث مجرد حفلة خطوبة لإعلان أن ابنته لابن صديقه فارس، وهناك صداقة وعلاقة نسب وقرابة بين العائلتين.

وأوضح "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "إحنا بنحب أولادنا، وشايفين أن دا تحفيز ليهم، بعيد عن أي شئ يتعلق بحقوق الطفل، أو أي تأثير على دراستهم"، مشددًا على أن ابنته مستمرة في دراستها، والعلاقة بين الأسرتين مستمرة، وهناك فترة حتى يتم إتمام الزفاف، معقبًا: "كانت حفلة وراحت لحالها".

