» طرد أمريكية مسلمة من عملها بسبب إسرائيل

17 ديسمبر 2018 - 10:50 م

طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، مواطنة مسلمة من عملها، لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.



وذكر موقع "The Intercept" الأمريكي، الإثنين، أن "بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل".



وأوضح الموقع أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

