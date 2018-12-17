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طرد أمريكية مسلمة من عملها بسبب إسرائيل

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مسلمة تسامح "عنصرية أميركية" اعتدت عليها
مسلمة تسامح "عنصرية أميركية" اعتدت عليها

المصريون ووكالات

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بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، مواطنة مسلمة من عملها، لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
وذكر موقع "The Intercept" الأمريكي، الإثنين، أن "بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل".
وأوضح الموقع أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".
ورفعت عماوي، الإثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي، وفق المصدر ذاته. 

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