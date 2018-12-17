  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:54 م
بحث متقدم
أصغر عروسين

تعليق صادم من والد العروسة الطفلة بـ كفر الشيخ

وزارة المالية

حقيقة الحجز على المتخلفين عن سداد الضرائب

البشير والأسد

هذا هو السبب الحقيقي لزيارة "البشير" إلى سوريا

أرشيفية

أزمة خطوبة أطفال كفر الشيخ تصل البرلمان

السيسي ومستشار النمسا

7 مكاسب مصرية من زيارة «السيسي» لـ«فيينا»

الفريق أحمد شفيق ونجلي مبارك

« إبراهيم سعدة» يجمع نجلي مبارك وأحمد شفيق

مقاطعة البضائع التركية

سعوديون يعلنون الحرب الاقتصادية على تركيا بسبب«خاشقجي»

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يكشف بالاسم.. دولتان عربيتان أول المطبعين

محلل سياسي: تزامن زيارة السيسي وأردوغان لمصالح مختلفة واحتمالية الصلح ضعيفة

«السيسي» يقصف جبهة «أردوغان» في النمسا

الزراعة تعلن الطوارئ لمواجهة غزو الجراد

مصر تستعد لحرب«الجراد»: خطر قادم من السودان يدمر الأخضر

الأمم المتحدة تحذر من "العودة القسرية" للروهينجا

عرب وعالم

مسلمي الروهينجا
مسلمي الروهينجا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

7 دول أوروبية ترفض ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

#

نزوح أكثر من 20 ألف سوري من إدلب خلال 3 أيام

#

الأمم المتحدة تدعو العالم لتحمّل مسؤولياته حيال هذا الأمر

#

تحذير أممي: أضرار تهدد البشرية

حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من "العودة" القسرية للاجئي الروهنغيا، إلى ولاية راخين (إقليم أراكان) غربي ميانمار.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووصل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان: "نحذر العودة القسرية للاجئين الروهنغيا الذين فروا إلى مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش إثر الحملة العسكرية التي أطلقتها ميانمار في أغسطس/اب 2017 وأدت الي فرار أكثر من 750 ألف شخص". 
وأعرب البيان عن "الخشية بشأن سلامة اللاجئين الروهنغيا في حال عودتهم، خاصة وأن مجتمعاتهم في ميانمار ماتزال عرضة للهجوم ، وتواجه قيودا على حرية تنقلهم ومحدودية وصولهم إلى الخدمات الأساسية".
وأشار بيان الوكالتين الأمميتين إلى أن "الأمم المتحدة مازالت ملتزمة بشدة بتنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية مع سلطات ميانمار، الموقعة في يونيو/حزيران الماضي، لدعم خلق الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لاجئي الروهنغيا من بنغلاديش".
وأوضح البيان أن المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والباسفيك "هوليان زي"، ونائب المدير الإقليمي لمكتب شؤون اللاجئين "برنارد دويل" قاما بزيارة إلى ولاية راخين، خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر/كانون أول الجاري بهدف إجراء تقييمات أولية للاحتياجات السريعة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طرد أمريكية مسلمة من عملها بسبب إسرائيل
» الشرطة الفرنسية تنضم لقائمة المحتجين بدعوة للإضراب
» أردوغان: هذا ما فعله "مولانا الرومي" في البشرية
» كندا تتهرب من "صفقة ضخمة" مع السعودية
» الرئاسة: أوروبا تريد الاستفادة من تجربة مصر
» فيديو.. أديب يحذر من "موسم داعش"
» «صلاح»: أهدافي أًصبحت مهنية.. وظهوري «بالتلفاز» غيّر حياتي
» أول رسالة من «أبوتريكة» لمدرب الأهلي الجديد
» الأهلي يتخطى النجوم بهدفي«مروان» و«مؤمن»
» عشرات الأسر الروهينجية في بنجلاديش: نموت جوعًا وبردًا
» مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيًا بالضفة الغربية

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين