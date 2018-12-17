البرتغال..إجراءات أمنية استعدادا لتظاهرات "السترات الصفراء"

17 ديسمبر 2018 - 10:00 م

أعلنت الشرطة البرتغالية، الإثنين، أنها أعدت "الإجراءات الأمنية الملائمة لتواجه" الجمعة المقبل، اليوم الأول من تظاهرات مستلهمة من حركة "السترات الصفراء" الفرنسية.



وقال ألكسندر كويمبيرا المتحدث باسم الشرطة، في تصريح صحفي: "نحن لا نتوقع مشاكل، أو عنف لكننا نتوقع تعبئة كبيرة في أنحاء البلاد".

وأضاف أن "الشرطة تطلب من جميع المواطنين الذين يقررون ممارسة حقهم في التظاهر أن يفعلوا ذلك بشكل سلمي وضمن احترام للقانون".

وأوضح أن السلطات تتواصل مع منظمي التظاهرات في العاصمة لشبونة ومدينتي بورتو وبراغا الشماليتين.

وبالنظر إلى معلومات نشرت عن تظاهرات ومسيرات وأعمال أخرى احتجاجية على الطريق العام في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فإن الشرطة طلبت من وسائل الإعلام أن تُذكّر بأن أي تجمع يجب أن يتم الإبلاغ عنه خطيا قبل يومين لدى السلطات المحلية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وجاء رد فعل الشرطة، إثر معلومات صحفية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوات عدة للتظاهر وجهها رواد إنترنت يرغبون في تقليد حركة "السترات الصفراء" الفرنسية.