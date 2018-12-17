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فاروق الباز: تطوير التعليم يبدأ بالإصلاح الاجتماعي

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الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز

متابعات - خالد الشرقاوي

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قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن التعليم الفني قديما كان جيد جدا وكانت له نظرة كبيرة، موضحا أن النظرة الدونية للتعليم الفني حاليا جاءت بعد المشكلات التي ظهرت بالتعليم العادي في الخمسينات.

وأضاف الباز، خلال إحدى جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، المنعقد في الغردقة، أن المعلم يرى أن "في ناس في الدولة مستفيدين فلماذا لا نستفيد مثلهم حتى تكون لنا حصة"، لافتا إلى أن ذلك أمر خاطئ، ويجعلنا نقول إننا نحتاج إلى إصلاح اجتماعي للنهوض بالتعليم.


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