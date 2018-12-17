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حزب «القوات اللبنانية» يستنكر زيارة البشير إلى سوريا

عرب وعالم

بشار الأسد وعمر البشير
بشار الأسد وعمر البشير

وكالات - خالد الشرقاوي

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سوريا

سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

زيارة البشير

استنكر حزب "القوات اللبنانية"، اليوم الإثنين، زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى دمشق، ولقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري نقلت أمس الأحد، أن الأسد استقبل البشير، وبثت صورًا من الاستقبال.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيسين توجها بعد ذلك إلى قصر الشعب في دمشق؛ حيث "عقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".

وقال الحزب اللبناني، في بيان له اليوم، إن البشير "ضرب بعرض الحائط دموع ملايين الثكالى، والأطفال اليتامى، والآباء والأمهات الذين يبكون أولادهم".

كما أعرب الحزب عن "استغرابه" إزاء الزيارة، لافتا إلى أن الرئيس السوداني "تناسى وتجاهل حوالي 10 ملايين مهجر سوري خارج بلادهم، أو أقله، خارج منازلهم وقراهم ومناطقهم".وتابع أن "هذه الزيارة جاءت وكأنها تقول أن لا حاجة إلى أي إصلاح سياسي أو أي عملية سياسية في سوريا".

واعتبر الحزب أن الوضع في سوريا "لا يمكن أن يعود طبيعيًا إلا بعد عملية سياسية فعلية تتضمن إصلاحات جذرية وفي الأساس للنظام القائم".

كما رأى أن "أي زيارة لدمشق في الظروف الحالية، من أي كان، تعتبر مشاركة في دماء مئات آلاف السوريين، ومساهمة في بقاء سوريا مشرذمة ومحطمة وعلى غير هدى في المدى المنظور".

و"القوات اللبنانية" هو حزب سياسي مسيحي لبناني يتزعمه سمير جعجع، ولديه 15 نائبا في البرلمان من أصل 128، وهو حليف تيار "المستقبل" بزعامة سعد الحريري، والمنافس، في الساحة المسيحية، لتيار الوطني الحر بقيادة الرئيس اللبناني ميشال عون.


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