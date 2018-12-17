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«صلاح»: أهدافي أًصبحت مهنية.. وظهوري «بالتلفاز» غيّر حياتي

الرياضة

صلاح
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كشف محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن العديد من الأسرار، وذلك على هامش جلسة التصوير الدعاية لإحدى شركات الملابس.

وقال «صلاح» في حوار مع مجلة "gq " في الشرق الأوسط: "لم يكن الأسبوع الماضي فقط رائعًا بالنسبة لي، أريد القول أن العام كله كان رائعًا".

وأضاف: "جميع أحلامي وأهدافي أصبحت مهنية، لكنني لم أكن أتخيل أنني سأصل إلى المستوى الذي أنا عليه الآن".

وأكمل: "يحلم كل طفل بالتواجد في التلفاز، ولكن عندما ظهرت عليه لأول مرة تغيّرت أهدافي. أردت أن أصبح لاعبًا محترفًا في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل".

وعلق صلاح على ما قدمه خلال الموسم الماضي: "بالطبع هذا يجعلني أشعر بشعور رائع، ويجعلني أرغب في الحفاظ على مستواي، لأنه إذا انخفض فالجماهير لن تقبل الأمر".

وأوضح: "كان موسما تاريخيًا رائعًا، وأنا فخور جدًا به، ولا أرى أنه يمثل ضغوطا كبيرة عليّ، ولكني أتطلع لموسم آخر مثله".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: "لن أتكئ على إنجازات الماضي، بل على العكس، لقد جعلني هذا أكثر حماسًا وإصرارًا للموسم الجديد".

يذكر أن صلاح خاض 47 مباراة خلال عام 2018، وسجل 35 هدفًا وصنع 15 آخرين، وحصد جوائز الحذاء الذهبي، والأفضل في إنجلترا، وإفريقيا، وبوشكاش كأفضل هدف.


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