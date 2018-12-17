برودة شديدة واضطراب ملاحي.. تفاصيل طقس الثلاثاء

17 ديسمبر 2018 - 08:41 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد معتدل على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة في فترات الليل.

وحسب بيان للهيئة، الاثنين، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال السواحل الشمالية الغربية كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 20

دمنهور 13 21

الإسكندرية 11 20

بلطيم 11 20

مطروح 12 21

السلوم 08 21

سيوة 10 20

بورسعيد 12 21

دمياط 12 20

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 20

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 11 21

نخل 06 19

نويبع 17 21

طابا 13 19

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 24

الفيوم 11 20

بني سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 21

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 22

أسوان 11 22

أبو سمبل 10 22

الوادي الجديد 08 21

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 18 23