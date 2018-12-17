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بعد تقدمها بمحاضر قانونية..

"الصحفيين": إجراءات حاسمة ضد نقيب الصيادلة

الحياة السياسية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

عصام الشربيني

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أعربت نقابة الصحفيين عن بالغ إدانتها واستنكارها لواقعة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء، واحتجاز أكثر من 15 آخرين داخل النقابة، أثناء ممارستهم لعملهم، اليوم الإثنين، في تغطية انتخابات النقابة، مشيرة إلى أن الأكثر دهشة وغرابة أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بمحيي عبيد نقيب الصيادلة .

وأكد مجلس النقابة، فى بيان له، أن "هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للزملاء الصحفيين، أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة، لن تمر مرور الكرام ".

من جانبه قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة تقدمت اليوم  ببلاغات قانونية ضد حراس "الصيادلة" بقسم شرطة قصر النيل .

وأكد "بدر"، في تصريحات لـ"المصريون" أن مجلس النقابة أعلن تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء، مؤكدا أنه سيدرس خلال اجتماعه الأسبوع القادم عددا من الإجراءات القانونية والنقابية والتي منها منع نشر أخبار محيي عبيد نقيب الصيادلة، في الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهما، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم .


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