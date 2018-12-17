» نقيب الصحفيين يزف بشرى لأعضاء النقابة من النمسا

17 ديسمبر 2018 - 08:36 م

زف عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بشرى سارة لأعضاء النقابة، حيث سيتم إنشاء مستشفى خاص بهم في محافظة 6 أكتوبر.

وأضاف "سلامة"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "Ten "، اليوم الإثنين، أن النقابة ستوقع "بروتكول" مع وزارة الإنتاج الحربي خلال الأسابيع القادمة حتى يتم البدء في إنشاء المستشفى.

وأكد سلامة"، أنه يجب أن يساهم الإعلام المصري في إعادة تشكيل وعي المواطن المصري، مشيرًا إلى معاتبة الرئيس السيسي للإعلام أكثر من مرة يأتي من إيمانه الشديد بالدور الذي يقوم به الإعلام في المجتمع.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن عدد كبير من الجالية المصرية أصروا على استقبال الرئيس السيسي بالنمسا بالرغم من برودة الطقس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر دليل علي أنهم يشعرون بالإنجازات التي يقوم بها السيسي داخل الوطن الأم.

وأوضح "سلامة"، أن القمة المصرية النمساوية بمثابة فرصة كبيرة لمد الجسور بين الدول الإفريقية والأوروبية، مطالبًا بضرورة الاستفادة من التجربة النمساوية في مجال الاقتصاد والسياحة.