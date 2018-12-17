وزيرة خارجية النمسا: لا سلام في المنطقة بدون مصر

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الحياة السياسية

كارين كنايسل، وزيرة خارجية النمسا
كارين كنايسل، وزيرة خارجية النمسا

محمد فضل

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أكدت كارين كنايسل، وزيرة خارجية النمسا، أن المباحثات التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس النمساوي ركزت على مناقشة الملفات الأمنية والسياسية.

وأضافت "كنايسل"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "Ten "، اليوم الإثنين، أن العلاقات المصرية النمساوية مفيدة وعميقة للغاية.

وأوضحت "كنايسل"، أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في المنطقة، حيث أنه لا سلام في المنطقة بدون مصر، مشيرة إلى أنها ستزور مصر العام المقبل من أجل إجراء عدة مباحثات هامة.


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