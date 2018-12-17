الإعدام لعامل بتهمة قتل زميله

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الإعدام

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عامل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين جمال البغدادى، ومحمد على عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، وإيهاب النادى، بالإعدام شنقا للمتهم "م. ع. ا" عامل، لقتله المجنى عليه "م. م. ا" وسرقته.

ترجع أحداث القضية رقم 35233 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة الدخيلة، والمقيدة برقم 4569 كلى غرب الإسكندرية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، مفادها قتل المدعو "م. م. ا" داخل شقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات قسم شرطة الدخيلة بعد الانتقال والفحص، أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو "م. ع. أ" عامل، حيث تبين أنه كان يتردد على شقة المجنى عليه المدعو "م. م. أ" 28 عامًا، بمنطقة البيطاش دائرة القسم لممارسة الرذيلة معه.

وتابعت التحريات، أنه فى يوم الحادث بعد تعدى الجانى على المجنى عليه جنسيًّا، استغل انشغاله فى مشاهدة التليفزيون، وقام بإحضار سلاح أبيض "سكين" من المطبخ وطعنه به عدة طعنات، قبل أن يسرقه ويفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها السابق بالإعدام شنقًا للمتهم.


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