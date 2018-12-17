« إبراهيم سعدة» يجمع نجلي مبارك وأحمد شفيق

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وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»

جمال مبارك

أحمد شفيق

علاء

إبراهيم سعدة

في أول ظهور للفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بجانب علاء وجمال مبارك، جمعهم عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، مساء اليوم الإثنين، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشارك في العزاء الفريق أحمد شفيق وكل من جمال وعلاء مبارك، نجلى رئيس الجمهورية الأسبق، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، ورجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليكو ومؤسس جريدة المصري اليوم، والكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس المجلس الأعلى للصحافة الأسبق، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق في عزاء الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وتستقبل أسرة "سعدة" وعلى رأسهم نادين سعدة، أرملة الكاتب الصحفي الراحل، وني?ين إبراهيم سعدة، نجلته، وزوجها رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم إلى جانب باقي أفراد الأسرة العزاء في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

ويذكر أن جثمان إبراهيم سعدة، خرج صباح الخميس الماضي، من مقر مؤسسة أخبار اليوم بوسط القاهرة، وشيع من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.


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