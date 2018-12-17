تعاون مشترك بين وزارتي التعليم والشباب والرياضة بالدقهلية

17 ديسمبر 2018 - 08:19 م

في اطار الحرص علي التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب بمحافظة الدقهلية تم تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية بين بعض مراكز الشباب وبعض المدارس التعليمة بقرية ميت تمامة بمحافظة الدقهلية وقد تم التعاون بين مدرسة محمد علي الجندي الابتدائية التي يقودها الاستاذ خالد عنتر مدير المدرسة ومركز شباب ميت تمامة برئاسة الاستاذ محمد عبد الجليل رئيس المجلس المنتخب في إطار فعاليات الندوة الثقافية ( علشان بكرة) بمركز شباب ميت تمامة .







