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عامل وعاطل يطعنان بعضهما بسبب أولوية المرور

قضايا وحوادث

مشاجرة
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عاطلان يطعنان سائق توك توك بسبب أولوية المرور

مزق مبلط سيراميك وعاطل جسد بعضهما بالمطواة في قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ بسبب أولوية المرور في الشارع، حيث طعن الثاني الأول فاستخلص الأخير السلاح منه، وطعنه هو الآخر، وتم نقلهما إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، إشارة ومن مستشفى طوخ المركزي بوصول كل من «عبدالله ع ص- 16 سنة- مبلط سيراميك»، و«مسعد ف ف- 18 سنة – عاطل»، مصابين بعدة طعنات في أنحاء الجسد وتم حجزهما للعلاج فيما تم نقل الثاني إلى العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز، وبالفحص وسؤال الأول قرر أنه أثناء سير الثاني بدراجة نارية خاصته بأحد شوارع قرية كفر منصور محل سكنهما كاد أن يصطدم به، ولدى معاتبته على ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني عليه بالضرب بسلاح ابيض «مطواة محدثا ما به من إصابات، وأثناء ذلك تمكن من استخلاص المطواة من يده وقام بالتعدي عليه مسددًا له عدة طعنات بذات السلاح محدثا إصابته وتم تعيين الحراسة اللازمة على الأول والثاني بمستشفى بنها الجامعي.

وبسؤال عم الثاني المدعو «ناصر ف ف- 48 سنة – عامل» أيد ذلك واتهم الأول بإحداث إصابة نجل شقيقه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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