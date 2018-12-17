«أردوغان»: «بشار» قتل مليون مسلم ويسعى للبقاء في الحكم

17 ديسمبر 2018 - 08:07 م

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس السوري، بشار الأسد، بالوقوف وراء مقتل "مليون مسلم" في بلاده، معتبرا أنه يسعى للبقاء في سدة الحكم.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "الشخص الممسك بمقاليد السلطة في سوريا يسعى للحفاظ على موقعه والبعض يعينه على ذلك، رغم مقتل مليون مسلم في هذا البلد".

ووجه أردوغان هذه الاتهامات إلى الأسد بعد أن التقى الأخير، أمس الأحد، في دمشق، الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال زيارة تعتبر الأولى لزعيم عربي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.