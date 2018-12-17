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مصرع مواطن صدمه قطار بمزلقان فى أسيوط

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لقي شخص مصرعه أثناء مروره بمزلقان سكة حديد بمدينة صدفا التابعة لمحافظة أسيوط ، تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى ، وتحرر محضر بالواقعة بذلك.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة صدفا يفيد تلقيه بلاغاً بوصول أحد المواطنين إلى مستشفى صدفا المركزي جثة هامدة ، وبالانتقال تبين وفاة "خلف.ك" ـ 40سنة ـ مقيم بقرية كوم ابوحجر  وذلك أثناء مروره بمزلقان سكة حديد صدفا وهو مغلق بسبب قدوم قطار (القاهرة / أسوان) ، تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة بذلك.


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