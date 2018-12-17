» "البشير" يدعو "الأسد" لحضور القمة العربية

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تيريزا ماي

توقع عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري، أن الرئيس السوداني حضر إلى دمشق محملًا بعدد من الرسائل إبى رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال "الأسد"، في تصريحات نشرتها وكالة "سبوتني" الروسية"، إن كل ما يدور اليوم من تحليلات تدور ضمن دائرة المتوقع من وراء الزيارة من حمل رسائل ومن دعوة لحضور القمة العربية القادمة، والكثير من الأمور التي يمكن أن تكون قد نقلت خلال هذه الزيارة، مؤكدًا أن هناك الكثير من المتغيرات التي ستطرأ على العلاقات العربية السورية.

وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية يمكن أن تكون هناك زيارات قريبة للمسؤولين السوريين سواء في العلن أو بشكل غير معلن، من أجل نقاش كل النقاط التي وردت في تلك الزيارة.

وتابع، وتأتي هذه الزيارة أيضا كأول اعتراف رسمي عربي وتحرر من الضغوط الدولية والإقليمية والعربية المؤكد أنها لم تكن لتحدث لولا تفاهمات عربية خاصة مع السعودية لفك هذه العقدة، وتتزامن الزيارة مع انهماك الدول الغربية في إعادة ترميم سفاراتها في دمشق تمهيدا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية.


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