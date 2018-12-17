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بيان رسمي.. الأولمبية المصرية تشكر «السيسي»

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الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

أمير سعد

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حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، في بيانًا رسميًا، على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار باعتبار مادة التربية البدنية مادة أساسية فى الجامعات والمدارس وهو ما يساهم في اكتشاف المواهب.

وجاء البيان كالتالي:

يتوجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والإتحادات أعضاء الجمعية العمومية بأسمى أيات الشكر للسيد / رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى – لحرصه على المسيرة الرياضية وتطويرها وتوجيهات سيادته بإعتبار مادة التربية البدنية مادة أساسية فى الجامعات والمدارس وهو ما يمنح الرياضة خطوة مهمة نحو تفعيل دورها المجتمعى والرياضى.

وأكدت الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد اليوم الأثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 أن توجيهات السيد / رئيس الجمهورية أوضحت حرصه على المسيرة الرياضية وتطويرها والإهتمام بالرياضيين ، وهو تفعيل لنص المادة ( 84 ) من الدستور المصرى التى آلت لمؤسسات الدولة والمجتمع إكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم وإتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

وأوضح أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية أن توجيه السيد / رئيس الجمهورية بإعتبار مادة التربية الرياضية مادة أساسية يفتح المجال لإكتشاف الموهوبين والذى يعد نواة صناعة البطل الأولمبى.

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فتح الحوار مع كافة الأطراف الرياضية للمشاركة الفعالة من خلال الأكاديمية الأولمبية لتقديم المقترحات التي تتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذى يهدف للنهوض بالرياضة المصرية ورعاية الشباب والإهتمام بهم وتقديمها للجهات المختصة.


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