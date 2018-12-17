سر زيارة البشير إلى سوريا

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وكالات

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بشار الأسد

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عمر البشير

ألمحت وزارة الخارجية الروسية، إلى السبب الرئيسي لزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا ولقاء رئيس النظام بشار الأسد، لافتة إلى أن الزيارة قد تكون بداية لعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وعبرت روسيا، والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع النظام السوري، عن أملها بأن تساعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، ولقاؤه نظيره السوري بشار الأسد في عودة سوريا الشاملة إلى جامعة الدول العربية.

وقالت الخارجية الروسية، بفي بيان لها، "من جانبنا نرحب بأول زيارة لرئيس دولة عربية إلى سوريا منذ تجميد العضوية السورية في جامعة الدول العربية في نوفمبر عام 2011 ونعبر عن أملنا بأن تساعد نتائجها في الاستئناف الكامل للعلاقات بين الدول العربية وسوريا، والاستئناف السريع لمشاركتها الشاملة في (عمل) جامعة الدول العربية".

وأضافت: "ننطلق من أن عودة سوريا السريعة إلى الأسرة العربية ستساعد بشكل كبير في عملية التسوية السورية وفق المبادئ الأصلية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".


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