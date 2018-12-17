مصر تستعد لحرب«الجراد»: خطر قادم من السودان يدمر الأخضر

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السودان

الجراد

بحث الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، مسألة انتشار الجراد في المناطق الجنوبية الشرقية لمصر حتى حدود السودان.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ممدوح السباعي، إنه قام بزيارة إلى المواقع المخصصة لمكافحة الجراد هناك استمرت لمدة أسبوع لمتابعة تطور الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر الجراد الصحراوي، تحسبا لدخول أي حشرات انفرادية أو مجموعات جراد من السودان.

وأضاف أنه تمت متابعة حالة قواعد الجراد الحدودية من حيث توافر آلات المكافحة وجاهزيتها للعمل والتحقق من عدم وجود عقبات تواجه حسن سير عمليات رصد الجراد ومعرفة المشكلات التي تواجه العاملين بقواعد الجراد الحدودية للعمل على حلها.

وأكد أن سقوط الأمطار الغزيرة لها القدرة على إحداث طفرة هائلة في تزايد أعداد الجراد، حيث يوفر المطر تربة رطبة لحضانة البيوض ونمو النباتات كغذاء ومأوى لها.

وأضاف أن الآثار التي يمكن أن تترتب على انتشار الجراد قد تصبح مدمرة للمحاصيل الزراعية في مصر، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية.

وترغب مصر في تفادي هجمات الجراد التي قد تكبد الدولة خسائر بالمليارات، حيث تعرضت مصر لغزو حاد عام 2013، من الحدود الجنوبية.


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