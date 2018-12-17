» 3 يقتلون شقيقهم ويدعون وفاته بجرعة مخدرات

17 ديسمبر 2018 - 06:56 م

قتل ثلاثة أشقاء بمساعدة ثلاثة آخرين بقرية ميت ناجى التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، شقيقهم الأصغر بعد التعدى عليه بالضرب المبرح.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد نبيل بندق مأمور مركز ميت غمر، من حامد م أ، وشقيقيه سامح وربيع بالعثور على جثة شقيقهم الأصغر محمود 25 سنة داخل حظيرة مواشى تابعة لهم نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمر أحمد أبو السعود مدير نيابة مركز ميت غمر، بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بمعاينة مكان الواقعة، ليكتشف اثناء فحص الحظيرة، عصا عليها آثار دماء، وعلى الفور طلب التحفظ على الأدوات الموجودة بالحظيرة، وبعد تضيق الخناق على أشقاء المجنى عليه، اعترفوا باشتراكهم مع ثلاثة آخرين، وهم "همام ا" 40 سنة، ويسرى 44 سنة، ومحمد 42 سنة، بضرب المجنى عليه لتأديبه لاتهامه بسرقة بعض المبيدات الزراعية، وأسلاك كهرباء، وأثناء التعدى عليه بالضرب لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعى، وبيان ما بها من إصابات، وسبب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.