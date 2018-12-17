» لماذا يجري "هنية" اتصالات داخل إسرائيل؟

17 ديسمبر 2018 - 06:30 م

كشف راشد هنية، ابن شقيقة زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية، تفاصيل إجراء الأخير اتصالات داخل إسرائيل؛ ليطمئن على شقيقاته اللاتى يعشن فى مدينة تل السبع الواقعة فى النقب.

وقال "راشد"، فى حوار مع الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، إن إسرائيل ترفض السماح لوالدته - شقيقة هنية - ولعماته العبور إلى غزة للتعزية في وفاة الأخ الأكبر، خالد هنية، في غزة، رغم أنها تسمح لجيرانهم بالعبور إلى غزة.

وأضاف أن إسرائيل سمحت لشقيقات هنية من غزة دخول إسرائيل من أجل الصلاة في الأقصى لكنها ترفض العكس.

وقال هنية الشاب، وعمره 28 عاما، إن واحدة من أخوات هنية في إسرائيل تبلغ من العمر 70 عاما وتعاني من حالة صحية صعبة، مؤكدا أنها لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل، وإنه لا يفهم لماذا لا تسمح إسرائيل لشقيقات هنية زيارة غزة لأسباب "إنسانية".

وعن العلاقة مع العم هنية، قال الشاب إن زعيم حركة حماس يتصل للمعايدة على العائلة وأحيانا ليسأل عن صحة أخواته لكن الاتصالات لا تتطرق إلى نشاطات هنية ضمن حركة حماس.

وحين سألت الإعلامية الإسرائيلية القريب، ماذا يفكر عن أن هينة يضرب الصواريخ من غزة نحو جنوب إسرائيل، حيث تسكن شقيقات هنية مع أولادهن، ردّ أنه لا يتدخل في السياسة. "هو يعيش في غزة ونحن في إسرائيل. السياسة لا تعنيني".