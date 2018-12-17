"ظهر" ينقل مصر إلى هذه المكانة بنهاية 2019

17 ديسمبر 2018 - 06:10 م

أكد فابيو كافانا، المدير العام لشركة أيوك برودكشن، أحد فروع شركة إيني الإيطالية، أن حقل "ظهر" للغاز سينقل مصر من مجموعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي إلى خانة المصدرين، بنهاية عام 2019.

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، "كافانا"، حيث بحثا خلال اللقاء، إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة والوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، تقوم الشركة بموجبه ببرامج تدريبية ذات تقنية عالية مجانا للشباب الراغب في التدريب لتنمية وتطوير مهاراتهم وكفاءتهم في مجال السلامة والصحة المهنية وتـأمين بيئة العمل، فضلا عن المهن الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل.

وأكد "كافانا" أن هذا التدريب سوف يخلق كوادر شبابية تستطيع تحمل المسؤولية على أعلى مستوى كونها سوف يتم تدريبها في كبرى الشركات العالمية مثل إيني الإيطالية، وذلك إسهاما منها في المشاركة المجتمعية للنهوض بقدرات الشباب.

وقال "سعفان" إن ذلك يأتي في إطار ما تنتهجه وزارة القوى العاملة حاليا للتدريب على أحدث الأساليب العلمية مع كبرى الشركات العالمية تحديدا في مجال الخدمات البترولية. وتم الاتفاق على التنسيق بين المسؤولين بالشركة والوزارة لتجهيز البروتوكول فيما يتعلق بمدته وأعداد المتدربين والفئة العمرية والمهن التي سيتم التدريب عليها والشهادات التي سيتم منحها من الوزارة والشركة والتغطية التأمينية اللازمة لكل متدرب والمكافأة التي سوف يتقاضاها المتدرب طوال فترة التدريب، على أن يتم التوقيع في منتصف يناير المقبل.

وذكر "كافانا" أن شركته تعمل في المشروعات المستدامة، حيث تم صرف 20 مليون دولار على أحد المشروعات الكبرى للاستزراع في الثروة السمكية، مما يسهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب ببورسعيد، فضلا عن بناء مستشفى جديد يخدم حوالي 30 ألف مواطن، بالإضافة إلى مركز تدريب على الحرف اليدوية وسوف يتم افتتاح المشروعين في أبريل 2019 للبدء في استقبال المرضى والتدريب على هذه الحرف.

وفي ختام اللقاء الذي حضره جيوسبي مولر، المدير الإداري بالشركة، وأحمد مرسي، مدير الموارد البشرية والخدمات، وهاني عبدالرحيم، مسؤول شؤون الأجانب بالشركة، أشاد "كافانا" بالعامل المصري، مؤكدا أنه إذا وفرت له الأدوات والتدريب الجيد سيصبح مبدعا ومن أفضل العمالة العالمية.

وأبدى مسؤولو شركة إيني سعادتهم بالتعاون مع وزير القوى العاملة لكونهم سباقين بعقد أكثر من بروتوكول في قطاع البترول تحديدا، ومع بعض الشركات، ملفتين النظر إلى أن "إيني" الإيطالية لها أهمية خاصة للدولة المصرية وتحديدا بعد اكتشاف "ظهر".