الملا يلتقي أعضاء بغرفة التجارة الأمريكية

17 ديسمبر 2018 - 06:01 م



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الفرعية المصرية الأمريكية للاستكشاف وتنمية المعادن بغرفة التجارة الأمريكية أن الوزارة ماضية فى تنفيذ رؤيتها لتطوير وتنمية قطاع التعدين في مصر ويتم حالياً إجراءات تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بما يحقق التوازن وتحقيق عائدات مناسبة للدولة والمستثمر والعمل على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والعمل على إقامة مشروعات تعدينية تحقق القيمة المضافة وجذب الاستثمارات بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى .

واستعرض الملا خلال اللقاء المناطق الغنية في مصر بثرواتها من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة بالأخص في مناطق الدرع النوبى والصحراء الشرقية وسيناء الذاخرة بثروات لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل وتمتلك احتياطيات من الخامات التعدينية بكميات كبيرة .

وأكد وزير البترول على اهتمام الوزارة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعمل على جذب أعداد كبيرة من الشركات في هذا المجال ، كما تم استعراض قصص النجاح التي تحققت في مجال استغلال خام الفوسفات سواء في مجال الاستخراج والإنتاج والتسويق لتعظيم العائدات وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير والعمل على إقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة مرتفعة مثل مشروعات حمض الفوسفوريك .

وخلال اللقاء حرص أعضاء اللجنة على طرح استفساراتهم للتعرف على السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة في قطاع التعدين لمواجهة التحديات للترويج خلال بعثات طرق الأبواب وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين في المؤتمرات التي يتم المشاركة فيها.







