  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

مصلحة الضرائب

حقيقة الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

قطر تعلن وساطة جديدة لحل أزمة مقاطعتها

صلاح

بالفيديو.. جلسة تصوير لـ«صلاح» بملابس مثيرة

طور سيناء

علماء أمريكيون: «طور سيناء» يقع في السعودية وليس مصر

رز وفراخ

بالفيديو.. «لحمة ورز وفراخ» في الوجبات المدرسية

البطولة العربية

البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يصطدم بالهلال السعودي

سد النهضة

الخارجية: سنصل إلى حل فى أزمة «سد النهضة»

تاجيل

إحالة قاضٍ بطنطا لـ«الجنايات»

السيسي ومستشار النمسا

مستشار النمسا: مصر ساهمت في استقرار أوروبا

مدبولى: تسليم 1032 وحدة سكنية بـ"دار مصر" بالشيخ زايد

الحياة السياسية

دار مصر الشيخ زايد
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الإسكان": تسليم 1032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر

#

توقيع عقد استشاري إنشاء "دار مصر" في باريس

#

إلغاء تخصيص "دار مصر" للمتخلفين عن الاستلام خلال شهر

#

"تحيا مصر" يخصص مليار جنيه لـ18 وحدة سكنية بالأسمرات



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حقق تقدما فى تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية، وذلك خلال الفترة الأخيرة، حيث تم مخاطبة بنك التعمير والإسكان لتسليم 1032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وجارٍ تسليم الوحدات، حيث تتضمن المرحلة الثانية بالمشروع تنفيذ 744 وحدة بمركز الحى 12، و864 وحدة بالخدمات الإقليمية الأولى، وجارٍ تنفيذ 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر فى مراحل متقدمة، كما أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه الشرب بالمدينة كمرحلة أولى.

وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد:  انه جارٍ الاستلام الابتدائى لعدد من المشروعات، وهى، أعمال تنفيذ المرافق الداخلية (طرق فرمة – مياه – صرف صحى) بمنطقة 550 فداناً بالامتداد الشرقى بالمدينة، وأعمال تنفيذ المرافق لمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، وأعمال إحلال وتجديد خط التغذية الرئيسى قطر 400 مم بلاستيك بخط آخر بولى اثيلين عالى الكثافة بالحى الحادى عشر، والحى السابع عشر بجوار الخط القائم بالمدينة، وأعمال تنفيذ شبكات المرافق الداخلية (طرق – مياه – صرف صحى – رى – كهرباء) المُغذية لمراكز الأحياء (5 – 7 – 8 – 9) بالمدينة، وكذا تنفيذ الفرمة لقطع الأراضى المملوكة لجهاز المدينة بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، وأعمال توريد وتركيب الأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بالمدينة كمرحلة أولى، واستكمال القطاع التصميمى وتنفيذ شبكة الرى والزراعة بالمجاورة 6 بالحى 13، وأعمال رفع الكفاءة واستكمال تنسيق الموقع والزراعة وتنفيذ شبكة الرى ومواقف انتظار سيارات ومرمات الطرق بالحى 11، وتنفيذ مسار للدراجات واستكمال القطاع التصميمى ورفع كفاءة بعض محاور طرق الأحياء (5 – 6 – 12) وما يشملها من أعمال (طرق – زراعة – إنارة – شبكات رى)، وأعمال تنفيذ شبكة الرى والزراعة للحى 8، وتنفيذ سوقين تجاريتين بالحي 5 بالمجاورة 2، والحى 10 بالمجاورة 3، وتنفيذ مقر جديد لمكتب الشهر العقارى.
وأضاف: جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة الحى 16 ما عدا المجاورة 4 بالحى، وأعمال المرافق الداخلية وتنسيق الموقع وتنفيذ مجموعة من المحال الخدمية بمنطقة مشروع "دار مصر" بمركز الحى 12، ومنطقة الخدمات الإقليمية الأولى، وتنفيذ الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بالمدينة، وإنشاء قسم شرطة (2) ونقطة إطفاء بمركز خدمات الحى الأول بالمدينة، وتطوير وصلة دهشور (خدمات – زراعة – رى – طرق).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم
» «السترات الصفراء» تصل إلى المغرب
» مقتل نجلي مسؤول سعودي بارز
» إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» 3600 قتيل خلال اشتباكات بين المزارعين والرعاة في نيجيريا
» انتحار شاب بالمنيا بسبب عدم الزواج
» إيران: هناك مساحة لإجراء محادثات مع أمريكا
» بعد مشادته مع «معلول».. تغريم نجم الأهلي
» أبو الغيط: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل مزعج
» المبادلات التجارية بين العراق والصين تتجاوز 21 مليار دولار
» تقدم بطيء في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين