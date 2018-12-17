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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عرب وعالم

مسيرة بحرية من قطاع غزة تجاه الحدود البحرية مع إسرائيل
مسيرة بحرية من قطاع غزة تجاه الحدود البحرية مع إسرائيل

وكالات - خالد الشرقاوي

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أصيب فلسطينيان، اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، خلال احتشادهم مع عشرات آخرين قرب الشاطئ، أثناء إبحار مسيرة بحرية تجاه الحدود مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة "العودة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم، "إصابة فلسطينييْن اثنين بالرصاص الحي خلال انطلاق المسيرة البحرية الـ 20"، وفق وكالة "الأناضول".

واحتشد عشرات الفلسطينيين مساء الإثنين قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة، للمشاركة في إطلاق المسيرة البحرية الـ 20 من القطاع تجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل، للمطالبة بكسر الحصار.

وأطلقت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، هذه المسيرة، من شواطئ شمالي القطاع تجاه الحدود مع إسرائيل.

وسبق هذه المسيرة 19 مسيرة بحرية مشابهة، منذ 29 مايو الماضي، بتنظيم من الهيئة ذاتها.

ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وكانت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة حذرت، في الأشهر الأخيرة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.


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