بالفيديو.. جلسة تصوير لـ«صلاح» بملابس مثيرة

17 ديسمبر 2018 - 05:37 م

خضع النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لجلسة تصوير دعاية اليوم، الإثنينن والتي ارتدء خلالها عدد من الأزياء الغريبة.

جلسة التصوير كانت لصالح نسخة الشرق الأوسط من مجلة GQ الشهيرة.

النجم المصري يتألق في سماء الكرة الإنجليزية لموسمه الثاني على التوالي رفقة ناديه ليفربول، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف بالتساوي مع الجابوني «أوباميانج».

ونشرت المجلة صور صلاح بمجموعة من الملابس الغربية عبر موقعها وجاءت على الشكل التالي: