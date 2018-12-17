"زيارة السيسي للنمسا".. ضمن الأعلى تداولا على "تويتر"

17 ديسمبر 2018 - 05:31 م



اهتم رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالتعليق على عدد من الموضوعات، من ضمنها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي النمسا.

دشن الرواد عبر هاشتاجات (#النمسا) و(#فيينا)، والتي جاءت ضمن قائمة الأعلى تداولا.



أوضح الرواد أن الاتفاقيات المقرر أن يوقعها الرئيس السيسي مع الجانب النمساوي تخص قطاعات التكنولوجيا والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتعاون الدولي بين البلدين.



وتداول الرواد خبرا مفاده اعتماد برلمان النمسا مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يحظر مستقبلا استخدام شعارات ورموز الإسلام السياسي، ومنها "جماعة الإخوان المسلمين ".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهم، وتأتى مشاركته فى المنتدى إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.



على صعيد آخر، أبدى رواد "تويتر" اهتماما بكلمة الرئيس السيسي التي ألقاها أمام طلبة الكلية الحربية، خلال زيارته لها فجر أمس الأحد قبل توجهه إلى النمسا، والتقى الرئيس بالطلبة خلال تأدية تدريباتهم الصباحية، وأوضح المستخدمون أن الرئيس حث الطلاب الجدد على الانضباط.





