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أبو الغيط: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل مزعج

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قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل يثير الانزعاج لأنه يصطدم بالقانون الدولي وبالحقوق الثابتة للفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط أن "الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل مع تجاهل الاعتراف بأن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين إنما ينطوي علي انحياز واضح تجاه الموقف الإسرائيلي مع تجاهل حقوق الفلسطينيين الثابتة والمشروعة في القدس الشرقية عاصمةً لدولتهم".

وقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، السبت الماضي  أن بلاده تعترف رسميًّا "بالقدس الغربية" عاصمة لإسرائيل، لكنها لن تنقل سفارتها على الفور من تل أبيب.



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