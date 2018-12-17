» إيران: هناك مساحة لإجراء محادثات مع أمريكا

17 ديسمبر 2018 - 05:23 م



قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ، إن هناك مجالًا لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة، لكن يتعين على واشنطن أن تحترم نتيجة المحادثات التي أُجريت بينهما من قبل.

وكان ظريف يشير إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الدولية الرئيسية الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثامن من مايو الماضي قبل أن يعيد فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال ظريف خلال منتدى الدوحة السنوي إن إيران لن تغير من سياستها بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية، مضيفًا أن بلاده صمدت أمام العقوبات على مدى الأربعين عامًا الماضية وستصمد أمامها خلال الأربعين عامًا المقبلة.





