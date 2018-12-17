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الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يبحثان تنظيم أسواق الكهرباء والطاقة

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بحثت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، تنظيم أسواق الكهرباء وكفاءة الطاقة.
كان ذلك من خلال ورشة عمل بعنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء" بالتعاون مع المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبحضور المهندسة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.
وبحسب البيان، ناقشت ورشة العمل علي مدى أربعة أيام عددًا من الموضوعات، على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي.
كما بحثت الورشة كيفية تطور أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي إلى جانب القواعد التنظيمية لتبادل الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتناولت الورشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة.


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