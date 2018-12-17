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المبادلات التجارية بين العراق والصين تتجاوز 21 مليار دولار

مال وأعمال

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الصين

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أعلن وزير التجارة العراقي، محمد هاشم العاني، ، أن حجم المبادلات التجارية بين العراق وجمهورية الصين الشعبية لعام 2018 تجاوز 21 مليار دولار، وبذلك يكون حجم التبادل التجاري هو الأكبر في تعاملات العراق التجارية مع دول العالم. وقال العاني خلال اجتماعه بسفير الصين في العراق، تشن ويشنج: "إن العراق والصين تربطهما اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، جُددت باتفاقية أخرى وُقعت عام 1997، وهناك لجنة مشتركة بين البلدين عقدت آخر اجتماعاتها في بكين عام 2016، ولدينا رغبة في أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في بغداد لتكون رسالة جدية على مستوى الاستقرار الذي يشهده العراق". من جهته، أكد سفير الصين "رغبة بلاده في زيادة حجم تبادلاتها التجارية مع العراق الذي شهد تطورًا بعد اتفاقية الإطار التي بموجبها تقدم الصين أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي للعراق"


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