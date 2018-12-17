» تقدم بطيء في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

17 ديسمبر 2018 - 05:03 م



بدأ العد العكسي للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين في ظل تجاهلهما الأمور الدبلوماسية التي من المحتمل أن تقوِّض نتائج مفاوضاتهما الحساسة.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يتم التوصل إلى "اتفاق كبير بسرعة"، مبررًا ذلك بتباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي جراء الرسوم الجمركية الأمريكية العقابية.

ومنذ أسبوعين فقط، أعلن الرئيس الامريكي ونظيره الصيني هدنة في الحرب التجارية التي يخوضانها منذ أشهر عدة.

وعمليًّا، وافق ترامب على مهلة تسعين يومًا قبل فرض رسوم جمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية.

وبعد شكوك الأسواق المالية حيال تأثير هذا النوع من التأجيل، كثفت السلطات الصينية التدابير التي يُفترض أن تهدئ غضب واشنطن.

وتطالب الولايات المتحدة بأن تتوقف الصين عن الممارسات التجارية "غير العادلة".







