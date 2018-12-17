المؤبد لـ5 متهمين بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 2 آخرين

17 ديسمبر 2018 - 04:53 م

قضت محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد لـ5 متهمين لاتهامهم بقتل 4 والشروع في قتل اثنين آخرين، بسبب خلافات ثأرية بينهما بقرية الحجيرات بقنا.

تعود أحداث القضية إلى يونيو 2017 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا بمقتل كل من عبدالحميد عبدالرحيم جاد 33 عامًا، وحليمة طايع محمود 40 عامًا، وآيات جاد عبدالرحيم 37 عامًا، وموزة حلمي 25 عامًا، وإصابة كلا من علاء عبدالخير أحمد، 45 عامًا، وسوما جاد عبدالرحيم، 40 عامًا، بطلقات نارية تبين أنهم أثناء استقلال المجنى عليهم سيارة متجهين من مدينة قنا في طريقهم لقرية الحجيرات بمركز قنا هاجمهم مجهولون وأطلقوا عليهم النيران.

وتبين أن خلافات ثأرية بين عائلتي سليمان وجاد وراء الجريمة، حيث تجددت عقب خروج المجني عليه الأول من السجن بعد براءته فتربص له أشخاص من العائلة الأخرى، وأطلقوا عليه وعلى أسرته النيران أثناء عودتهم من قنا، وأن وراء ارتكاب الجريمة كلا من «بخيت.م.ع.ا»، و«عرفة .ف.ل»، و«حمدي.ج.م.ع»، و«عبادي.ه.م.ع»، و«فيصل.ف.ل» مقيمين بالحجيرات بتهمة القتل، وأحالت القضية التي حملت رقم 360 لسنة 2018 جنايات قنا، والمقيدة برقم 29 لسنة 2018 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد.