زيادة بنسبة 12.8% في المركز المالي لبنك مصر خلال 2018

17 ديسمبر 2018 - 04:52 م



أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر ارتفاع إجمالي المركز المالي إلى 887.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 786.9 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو في حدود 12.8%؟

وشهدت ودائع العملاء زيادة بنحو 137.1 مليار جنيه لتصل إلى 669.6 مليار جنيه مقابل 532.5 مليار جنيه بمعدل نمو25.7%، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل الى 222.2 مليار جنيه مقابل 179.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 24.1%، وفقًا لبيان للبنك .

سجلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 111.8%، وذلك نتيجة إبرام تسـويات جديدة بمبلغ 907 مليون جنيهًا، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليارًا.

كما سجلت محفظة التجزئــة 22.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 18 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 25.6%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة ويصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 بحجم معاملات يزيد عن 13.40 مليار جنيه.

