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البورصة تربح 7.2 مليار جنيه

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متابعات - خالد الشرقاوي

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ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم، بدعم من مشتريات المؤسسات المالية المصرية والأجنبية، وربح رأسمال السوقي للبورصة نحو 7.2 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 749.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي مؤشر "إي جي إكس 30" الرئيسي بنسبة 1.72% بما يعادل 223 نقطة، ليغلق عند مستوى 13215 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" بنسبة 71. 0% بما يعادل 4.76 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 677.6 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100" بنسبة 83. 0% بما يعادل 14 نقطة ليسجل مستوى 1700 نقطة.

وبلغت ارتفاع قيم التعاملات نحو 894.3 مليون جنيه، بعد تداول نحو 217.9 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 26.4 ألف صفقة شراء وبيع.


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