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«الصحفيين» تتقدم ببلاغات ضد نقيب الصيادلة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

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الصحفيين

الصيادلة

انتخابات النقابة

أعربت نقابة الصحفيين، عن بالغ إدانتها واستنكارها لواقعة وجريمة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة اليوم، واحتجاز أكثر من 15 زميلًا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة.

وأوضحت في بيان لها، أن «الأكثر دهشة وغرابة، أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة».

 كما أكد مجلس النقابة أن هذه «الجريمة والبلطجة» التي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للزملاء الصحفيين أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة "لن تمر مرور الكرام".

وبحسب البيان، فإن المجلس، سيتقدم ببلاغات للنائب العام ضد محيي عبيد ومجلس نقابة الصيادلة وكل البلطجية والمسؤولين عن هذه الجريمة، مشددا على أن الاعتداء الآثم يطرح تساؤلات منطقية عما يحاول محيي عبيد وغيره إخفاءه عن الصيادلة ومن قبلهم المواطنين، بالاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي.

وأعلن المجلس، عن كامل تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء، مؤكدا أنه سيدرس خلال اجتماعه المقبل عددا من الإجراءات القانونية والنقابية والتي منها منع نشر اسم وصور المدعو محيي عبيد في الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهما، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم.


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