«رويال»: لست غريبا على اللاعب المصري

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الرياضة

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أعرب الإنجليزي ويل رويال، المعد البدني لنادي الجونة، عن سعادته بالعمل في مصر ضمن منظومة النادي، كما تحدث تحدث عن تفاصيل عمله ورأيه في الكرة المصرية وذكرياته مع اللاعبين المصريين في إنجلترا.

وقال رويال في حوار للمركز الإعلامي بنادي الجونة:"تجربتي في مصر رائعة والجميع هنا أعطوني دعمهم الكامل وجعلوني أشعر أنني مرحب بي في مصر".

وأضاف: "قرار المجيء إلى مصر لم يكن صعبا حيث أنني عملت مع لاعبين مصريين في إنجلترا وكانوا دائما يتحدثون عن بلدهم مصر بشكل إيجابي وهم شخصيا كانوا لطفاء للغاية مما جعلني أتمنى المجيء إلى مصر في يوم من الأيام".

وعن الكرة المصرية قال رويال: "كرة القدم في مصر سريعة وحماسية وتتسم بشيء من الفوضى في بعض الأحيان ولكن هناك جانب جميل لها أيضا حيث أنها تتسم بالتوازن ومعظم الفرق متساوية إلى حد ما في بداية المباراة مما يصب التركيز على خاتمة المباراة والفريق الذي يتمكن من إنهاء المباراة بقوة".

واستطرد المعد البدني لنادي الجونة: "فلو نظرنا للإحصائيات سنجد الكثير من الأهداف في العشرين دقيقة الأخيرة في كل مباراة وهذا شيء لاحظناه وحاليا نسعى أن نكون من أقوى الفرق في العشرين دقيقة المتبقين من كل مباراة".

وعن الحالة البدنية للاعبي كرة القدم في مصر قال: "معجب للغاية بالقدرات البدنية للاعب المصري، وأرغب في حساب قدرة اللاعب المصري على العدو في مباراة واحدة، إنه أمر مثير للاهتمام، وأنا أعتبر لياقة اللاعب المصري البدنية عالية للغاية في هذه اللحظة".

وتابع رويال: "يوجد لاعبين مدهشين هنا في مصر. ويجب علي ذكر التالي أمام الكاميرا: أنا مندهش للغاية من أنهم لم يلعبوا في أوروبا، وأنا متيقن أن هناك العديد من اللاعبين المصريين الذين يمتلكون القدرة على النجاح في أوروبا".

وعن رأيه في تجارب المحترفين المصريين الآن قال رويال: "هم يمثلون أعلى مستوي من المهارة المصرية في كرة القدم وتكيفوا على اللعب في أوروبا بشكل رائع، وأعتقد أن المزيد من اللاعبين المصرين سيتكيفون بنجاح في أوروبا لو منحوا فرصة السفر، فهم يتمتعون بعقلية تدفعهم للامتياز فيما يفعلون وأن يكونوا نشطاء وأن يقدموا أفضل أداء للفريق، وتلك أشياء يرغب كل مدرب أن يراها في لاعبيه. مما يعني أن الحالة الذهنية والحالة البدنة رائعة لدى اللاعب المصري بالتأكيد، هم فقط يحتاجون للفرصة المناسبة".

وعن ذكرياته مع جدو في هال سيتي قال رويال: "جدو لم يكن أول لاعب مصري عملت معه، فقد عملت مع ميدو وعمرو زكي وتجربتي كانت إيجابية للغاية، جدو وفتحي كانوا رائعين على المستوى الشخصي، لاحظت ذلك بسرعة، ولذلك حاولنا أن نجعل كل شيء مريح لهما بقدر الإمكان، وعاملناهم كأنهم ينتمون إلينا وحاولنا أيضا أن نساعدهم على التكيف مع الثقافة الإنجليزية بسرعة، لأنه من الهام أن تتكيف مع بيئتك الجديدة بسرعة عند الوصول إلى بلد جديد، وقد أظهروا امتنانهم لنا بأداء رائع في الملعب، كانوا يتمتعون بحماس ورغبة في إظهار قدراتهم على المستوى الشخصي وقدرات اللاعب المصري بشكل عام، مما يجعلهم روادا مهدوا الطريق للاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية".

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