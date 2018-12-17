دوري الأبطال.. «كلوب» يعلق على مواجهة بايرن ميونخ

17 ديسمبر 2018 - 04:10 م

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، على مواجهة فريق للعملاق بايرن ميونخ فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقال كلوب، فى تصريحات نقلها للموقع الرسمى للنادي اليوم الاثنين، إن المباراة ستكون صعبة، بايرن فريق كبير، وبالنسبة له من الجيد الذهاب إلى ألمانيا، مؤكداً أن الفريق يمتلك الوقت الكافى للإعداد للمباراة، أملا أن يكون لديه جميع اللاعبين متاحين.

وأشار كلوب إلى أنه يعرف كرة القدم الألمانية أكثر من أى دورى آخر، ولكن ذلك لا يحدث فرقًا كبيرا فى النهاية، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين أن يقرروا ذلك على أرض الملعب.

وأوضح كلوب أن بايرن ميونخ من أقوى الأندية فى العالم، وسيطروا فى السنوات الأخيرة على الدورى الألمانى فى أفضل فترة لكرة القدم الألمانية، وعندما كان الجميع يتحدثون عن أن ألمانيا كانت فى لحظة جيدة، وقتها كان بايرن ميونخ يسيطر على الدورى.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا، "جميل أن أواجه البايرن من جديد، كانت فترة طويلة منذ آخر مرة واجهتهم فيها في مباراة رسمية، لذا أتطلع إلى ذلك".

وأوقعت قرعة الدور ثمن النهائى من دورى أبطال أوروبا فريق ليفربول الإنجليزى مع بايرن ميونيخ، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء 19 فبراير، فيما تقام مباراة العودة الأربعاء 13 مارس فى ملعب أليانز أرينا.