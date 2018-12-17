غدا محاكمة المتهمين في قضية ارهاب كنتاكي

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تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى احداث إرهاب " مطعم كنتاكى " بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية احالة 4 متهمين  وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى.

ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا واخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص  ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

واعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابه بما نسب اليه من اتهامات من أنضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع "كنتاكى الهرم " ومرتادى تلك الأفرع عمدا مع سبق الاصرار والترصد ، وكذا إتلاف عمدا أموالا ثابته ومنقوله لا يمتلكها ومملوكة لفرعى كنتاكى الهرم ، وقد جاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها اليه مقررا ان دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق ليتمكن اقرانه من ارتكابهم الفعل  الإرهابى.


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