  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:32 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

مصلحة الضرائب

حقيقة الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

قطر تعلن وساطة جديدة لحل أزمة مقاطعتها

صلاح

بالفيديو.. جلسة تصوير لـ«صلاح» بملابس مثيرة

طور سيناء

علماء أمريكيون: «طور سيناء» يقع في السعودية وليس مصر

رز وفراخ

بالفيديو.. «لحمة ورز وفراخ» في الوجبات المدرسية

البطولة العربية

البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يصطدم بالهلال السعودي

سد النهضة

الخارجية: سنصل إلى حل فى أزمة «سد النهضة»

تاجيل

إحالة قاضٍ بطنطا لـ«الجنايات»

السيسي ومستشار النمسا

مستشار النمسا: مصر ساهمت في استقرار أوروبا

20 أتوبيسًا مكيفًا وبـ"واي فاي" للعمل بمنظومة النقل بمدينة الشروق

الحياة السياسية

اتوبيسات مدينة الشروق
اتوبيسات مدينة الشروق

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

المتهم بخطف طفل بمدينة بدر: "سرق مني التليفون وهددني باللي عليه"

#

"هنعملكم قطار بدورين".. آخر وعود النقل للمواطنين

#

حبس مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق سنة

#

اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهمًا فى أحداث عنف بالمنيا

الاتوبيسات

مدينة الشروق

شريف الشربينى

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم استلام 20 أتوبيسًا للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء، وبإدارة شركة الصيانة المُؤسسة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار تطوير منظومة النقل الداخلى والخارجى للمدن الجديدة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف "الشربينى"، فى بيان له، "جميع الأتوبيسات مكيفة، ويسع الواحد لعدد 29 راكبًا، ومزود بخدمة "الواى فاى"، وسيتم تجهيزها بوحدة "جى بى إس" وشاشات إلكترونية، وتذاكر إلكترونية"، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام تطبيق على الجوال لمعرفة مواقع الأتوبيسات ومساراتها وزمن التقاطر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم
» «السترات الصفراء» تصل إلى المغرب
» مقتل نجلي مسؤول سعودي بارز
» إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» 3600 قتيل خلال اشتباكات بين المزارعين والرعاة في نيجيريا
» انتحار شاب بالمنيا بسبب عدم الزواج
» إيران: هناك مساحة لإجراء محادثات مع أمريكا
» بعد مشادته مع «معلول».. تغريم نجم الأهلي
» أبو الغيط: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل مزعج
» المبادلات التجارية بين العراق والصين تتجاوز 21 مليار دولار
» تقدم بطيء في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين