مواعيد لقاءات دور الـ16 من أبطال أوروبا

17 ديسمبر 2018 - 02:34 م

حدد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، مواعيد لقاءات الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بعد أن أعلن الاتحاد بشكل رسمي القرعة بمدينة "نيون" السويسرية.

وتحدد 19 فبراير المقبل موعداً لمباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ بملعب "أنفيلد"، بينما تحدد 13 مارس المقبل موعداً لمباراة الإياب التى ستقام بملعب "أليانز أرينا".

كما تحدد 12 فبراير المقبل موعداً لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزى مع باريس سان جيرمان الفرنسى بملعب "أولد ترافورد"، بمدينة "مانشستر" الإنجليزية، بينما تقام مباراة الإياب في السادس من مارس القادم بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وتنص لوائح قرعة الدور ثمن النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، التى ستقام بمدينة "نيون" السويسرية، على لقاء الفرق أصحاب المراكز الأولى فى المجموعات الثمانية أصحاب المراكز الثانية، ولا يمكن للفرق التى التقت فى دور المجموعات أن تلتقى فى دور الـ16، بجانب عدم وقوع فريقين من نفس البلد بمواجهة واحدة.