محاكمة محامٍ و7 آخرين لتقديمهم شهادات اعتقال مزورة للمحكمة

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حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 يناير المقبل لمحاكمة محامٍ و7 آخرين؛ لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات.

تعقد المحاكمة أمام جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد على.

أحال المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، المحامي "س.ف"، 49 سنة، وموزع أدوات كهربائية ومدرس بمدرسة أوقاف الجيزة وسائق وموظف بالأزهر ومزارع، وآخران إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات وذلك بعد ما كشفت عنه تحقيقات إسلام شكري وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية قيامهم في الفترة من 2012 حتى 2014 بأن قام مجهول بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة" واستعمله المتهم الأول المحامي لبصم المحررات المزورة وذلك بعد ما ساعده باقي المتهمين بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بتزويرها وتقديمها للموظفين العموميين وبصمها بأختام مقلدة ..وقاموا بتقديمها الى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة وبعد حصولهم على التعويضات تبين لوزارة الداخلية قيامهم بتزوير تلك الشهادات .


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